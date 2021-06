Ruba un paio di Nike da 150 euro al Fidenza Village, arrestato un 31enne rumeno

Ieri una pattuglia dei carabinieri di Fidenza è stata inviata dalla Centrale Operativa al Fidenza Village in quanto era stata fermato un uomoche aveva rubato un paio di scarpe. Lo stesso, conosciuto dagli addetti alla sicurezza, in quanto qualche giorno fa si è reso responsabile di un furto riuscendo a dileguarsi, appena uscito dal negozio è stato fermato per verificare il regolare acquisto di quanto in suo possesso. Durante il controllo è stato trovato un paio di scarpe Nike, del valore di circa 150 euro, sprovviste dell’apposita scatola e del relativo scontrino fiscale che ne giustificasse l’acquisto. L’uomo, identificato in un 31enne rumeno, domiciliato a Brescia e gravato da numerosi precedenti di polizia, alla presenza dei carabinieri ammetteva di essere l’autore del furto. Condotto in caserma al termine degli accertamenti è stato arrestato per furto e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA fidenza

furto