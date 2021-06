Tensione al parco Luce: ubriaco, scappa e poi aggredisce un carabiniere. Denunciato 27enne

Nel cuore della notte, nel corso di un servizio di perlustrazione, la pattuglia del Nucelo radiomobile della compagnia di Fidenza arrivata al parco Luce, notava un soggetto che procedeva a piedi e a dorso nudo.

Avvicinati per un controllo i militari hanno subito constatato che il soggetto si presentava in evidente stato di alterazione psicofisica, agitato, con un forte alito alcolico, linguaggio sconnesso e con evidenti difficoltà nel coordinare i movimenti. L’uomo, alla richiesta di esibire un documento di identità, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, aggrediva uno dei due militari e fuggiva all’interno del parco. Dopo un breve inseguimento veniva raggiunto e bloccato. Fatto salire sul mezzo militare è stato accompagnato in caserma per procedere a tutti gli accertamenti. Una volta in caserma è stato identificato in un 27enne marocchino residente a Fidenza e gravato da diversi precedenti di polizia. Al termine i tutta le formalità è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.