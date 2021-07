L'appello delle volontarie: "E' emergenza gattini a Fidenza: adottateli"

Le volontarie del gruppo i Mici del Borgo, che si occupano dei circa duecento gatti delle colonie fidentine, lanciano un appello. <E’ piena emergenza gattini in città, abbiamo salvato tanti cuccioli, accogliendoli nelle nostre case, nei box, nei garage, nelle cantine. Li abbiamo curati, sfamati, svezzandoli, sino a portarli in piena forma. Sono sani, vispi e sempre in cerca di coccole.

Ma ormai non sappiamo più davvero dove metterli e se non troviamo una casa a questi micetti, non riusciamo a salvarne altri. Per questo speriamo che qualche persona di buon cuore, adotti uno di questi cuccioli, uno più bello dell’altro. Verranno affidati solo ad amanti degli animali, con controlli post adozione>.

Per info e adozioni, si può contattare il 338.5436162.