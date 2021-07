Fidenza Village Shopping Night : l'arte hawaiana del poke sposa la sostenibilità

Giovedì… fusion. Per tutta l’estate, in occasione delle Shopping Nights del giovedì, Fidenza Village diversifica la propria offerta gastronomica, partendo da due punti fermi: il legame con Parma UNESCO City of Gastronomy, protagonista con i suoi prodotti di eccellenza, e la cucina healthy, all’insegna del buono e del sano. Insieme con il gelato gastronomico del maestro parmense Stefano Guizzetti e con i cocktail d’autore, che valorizzano ingredienti locali come il vermouth Malatempora, a base di lambrusco e malvasia, a prendersi la scena culinaria della serata di oggi, 29 luglio, sarà il menu fusion di Giappoke.

La definizione migliore è quella di Enrico Schettino, esperto di cucina giapponese, chef, docente della Gambero Rosso Academy nonché fondatore del Gruppo Giappo, di cui Giappoke fa parte: «Hawaian Sushi Experience». Giappoke, infatti, propone un viaggio ideale in cucina, spaziando dal sushi giapponese alle bowl hawaiane. All’interno del Villaggio, sarà attivo un food truck: gli elementi di arredo, dalle tavole da surf alla frutta, passando per i fiori, richiamano le atmosfere delle più belle spiagge hawaiane. Presso Giappoke, gli ospiti del Villaggio potranno gustare varianti del Poke, piatto icona della cucina hawaiana, che consiste in pesce crudo tagliato a cubetti, condito o marinato e accompagnato da ingredienti freschi e naturali. Sarà attivo anche il servizio take away. «Presto andremmo ad arricchire la nostra carta con poke che omaggiano la Food Valley parmense» aggiunge Schettino.

Il giovedì di Giappoke a Fidenza Village si distingue anche per l’impronta verde: le stoviglie sono realizzate in legno di bambù, quindi naturali, e tutti i materiali utilizzati per il packaging sono privi di plastica, biodegradabili o biocompostabili.

Per tutto il periodo estivo, in occasione delle Shopping Nights del giovedì, le boutique e i ristoranti di Fidenza Village rimarranno fruibili dagli ospiti fino alle h 23:00.