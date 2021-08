Ai domiciliari a Busseto, "evade" per prendere l'amica in stazione: arrestato

Ieri i carabinieri della Stazione di Busseto, mente percorrevano via Paganini notavano un 56enne del paese in giro, nonostante fosse ai domiciliari. Alla vista dei militari, l’uomo che si trovava in compagnia di una donna, alzava le mani ammettendo subito di sapere che non poteva trovarsi lì. Lo stesso, sosteneva di essersi recato poco prima a prendere l’amica in stazione e di star rientrando a casa in sua compagnia. Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito veniva arrestato per evasione e nuovamente accompagnato presso l’abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio per direttissima.

