Fidenza, sequestrata un'intera collezione di armi bianche

Recuperate e sequestrate diverse armi bianche detenute illegalmente. I carabinieri di Fidenza, intervenuti nel pomeriggio di ieri a seguito di una banale lite fra conviventi, notavano nell’appartamento la presenza di numerose armi bianche. Il successivo controllo permetteva di accertare che alcune di esse erano legalmente detenute (denuncia collezione armi) mentre oltre 10 armi bianche, detenute illecitamente, sono state sottoposte a sequestro.

I militari, al termine della verifica, hanno denunciato un 70enne italiano, di Fidenza, per possesso di armi illegalmente detenute, mentre quelle denunciate sono state ritirate, in via cautelativa, vista la difficile situazione familiare caratterizzata da frequenti e continui litigi.

I servizi preventivi e repressivi da parte dell’Arma dei Carabinieri, in materia di armi, continuano incessantemente con il chiaro intento di sensibilizzare chi detiene armi a custodirle in maniera idonea ma soprattutto ne faccia denuncia presso una Stazione dell’Arma.

Per tale motivo si ricorda che:

- chi entra in possesso di armi deve farne denuncia presso una Stazione Carabinieri entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità;

- chi cambia il luogo di detenzione di armi, dopo averne ricevuto il nullaosta, deve farne denuncia presso una Stazione Carabinieri entro le 72 ore successive;

- è obbligatorio denunciare presso una Stazione Carabinieri la detenzione di spade, sciabole, katane che abbiano lama affilata o punta od entrambe;

- chi detiene armi in casa deve custodirle con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica;

- chi scopre armi in casa di parenti deceduti deve darne immediata comunicazione alla Stazione Carabinieri;

- è vietato consegnare armi a minori degli anni diciotto o a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio;

- non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Inoltre, senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.