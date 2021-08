Fidenza, guida un'auto appena rubata a Rimini: rumeno denunciato per ricettazione

I carabinieri di Fidenza, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione di reati contro il patrimonio, ieri sera nei pressi della zona industriale “La Bionda”, hanno notato una vettura Renault Clio con due persone a bordo, che si aggirava nella zona con fare sospetto, in quanto procedeva molto lentamente spesso arrestando la marcia e gli occupanti controllavano i dintorni.

I militari hanno seguito il mezzo, a distanza, per qualche chilometro verificando tutti gli spostamenti fino a quando sono intervenuti per identificare i soggetti a bordo.

Dalla verifica in banca dati è emerso che la Renault è stata rubata nel corso della mattinata a Rimini ed il proprietario ha formalizzato la denuncia di furto, poche ore prima, presso la Stazione Carabinieri della riviera romagnola. Gli occupanti, un 51enne ed un 44enne di origine rumena senza fissa dimora in Italia, non hanno saputo fornire chiare giustificazioni circa la presenza a Fidenza ed il possesso dell’autovettura.

Portati in caserma al termine degli accertamenti il 51enne è stato denunciato per il reato di ricettazione mentre il proprietario è stata felice di rientrare in possesso di quanto rubato.