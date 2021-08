Addio a Alessandro Solli, grande e leale lavoratore

Una vita per la famiglia e per il lavoro: se n’è andato a 65 anni Alessandro Solli, molto conosciuto e stimato in tutta la città. Con grande forza d’animo e coraggio, sempre sostenuto dalla sua bella e affiatata famiglia, ha combattuto una lunga battaglia contro una malattia crudele, che alla fine ha avuto il sopravvento.

Alessandro faceva parte della numerosa famiglia dei Solli, sette fratelli e una sorella, arrivata in città dal casertano, di dove era originaria, più di cinquant’anni fa. Subito si erano tutti perfettamente integrati, tanto ormai da essere considerati fidentini a tutti gli effetti. Infatti i sette fratelli e la sorella erano cresciuti in città, frequentando le scuole e lavorando. Alessandro aveva iniziato un‘attività come artigiano, per poi lavorare alle dipendenze della vetreria Bellini e quindi era stato assunto alla Fidenza Vetraria, ora Bormioli. Proprio nella storica azienda di viale Martiri libertà, Alessandro aveva lavorato per quarant’anni e ormai era prossimo al pensionamento, al quale purtroppo non è riuscito ad arrivare. In Vetraria, dove era turnista, addetto ai forni, nei tanti anni di lavoro si era fatto stimare e benvolere per l’attaccamento al lavoro e le doti umane. In tanti, sui social, lo hanno ricordato. «Quando dovevo ricevere il cambio – ha ricordato un ex collega della Bormioli - alle quattro del mattino ero tranquillo se doveva arrivare Solli, perché era sempre il primo ad essere lì, puntuale, sul posto di lavoro. Mi dispiace tanto: era una brava persona, corretta e sincera».

Nel tempo libero gli piaceva andare a pescare, una passione che aveva condiviso con i colleghi e gli amici del Cral Bormioli. Era molto legato alla sua famiglia, che ha avuto vicino sino alla fine. Oltre alla moglie Antonella, ha lasciato i figli Emanuela, Sabrina, Lorenzo, con le loro famiglie, la sorella, i fratelli, i parenti.

Il funerale sarà celebrato questa mattina, alle 9, nella chiesa parrocchiale della cattedrale. Dopo la cerimonia funebre, le spoglie saranno tumulate nel camposanto della città. s.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA fidenza

alessandro solli