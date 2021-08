Fidenza deserta a Ferragosto, come ai tempi del lockdown

Come ai tempi del lockdown. Così si presenta, il centro di Fidenza, completamente deserto, in queste giornate di Ferragosto. Complici, senz’altro, le temperature molto elevate, il centro della seconda città più importante della provincia, è pressoché deserto. Molti i negozi chiusi per ferie, tanti i fidentini in vacanza o quelli che hanno scelto il weekend o la gita fuori porta, magari a cercare un po’ di frescura. Fatto sta che, sotto il sole di Ferragosto, il cuore della vecchia Borgo San Donnino è deserto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA fidenza