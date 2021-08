Fa scorta di pesce fresco senza pagare e poi scappa: rintracciato e denunciato un giovane magrebino

Una denuncia per rapina impropria, una multa in quanto circolava con patente sospesa, il sequestro amministrativo dell’auto per due mesi e un’altra sanzione per avere parcheggiato nello stallo riservato ai disabili. Tutto questo a carico di un giovane magrebino residente in città. Il giovane è entrato in un supermercato per acquistare del pesce fresco ma alle casse, invece di pagare, è scappato salendo poi in macchina.

Il direttore del supermercato lo ha inseguito, ma il giovane ha accelerato energicamente più volte e poi è fuggito. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che, con l'aiuto del sistema di videosorveglianza, hanno identificato la sua vettura e lo hanno convocato in caserma e denunciato.