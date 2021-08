Comportamento violento in ospedale: il detenuto ritorna in carcere

Ieri pomeriggio, i carabinieri di Fidenza hanno arrestato un altro ospite di una delle case di cura della Provincia di Parma che accolgono soggetti sottoposti a pene detentive e che chiedono e ottengono di scontare reclusioni alternative a fini terapeutici. In questo episodio si tratta di un pluripregiudicato dell'83 di origini napoletane, in regime di detenzione cautelare per reati vari. Anche in questo caso, come avvenuto nei giorni scorsi per un altro pregiudicato tornato in carcere, è stato il comportamento violento del soggetto a rendere obbligatorio l'intervento dei carabinieri,.

Il Tribunale di Napoli ha accolto l'istanza in pochi giorni, privandolo dei benefici concessi. L'uomo, giunto nella struttura di cura solo da pochi giorni, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Parma, dove attenderà gli esiti del processo che lo vede imputato per i reati commessi in Campania tra il 2019 e il 2020 e per i quali era stato arrestato ad inizio 2021.