Senza mascherina e green pass nel bar, multa per tre a Coduro. Sale in auto, patente ritirata ad uno di loro dopo l'alcol test

I carabinieri di Fidenza sono intervenuti in un bar del centro commerciale di via Ferraris, a Coduro: tre le persone sanzionate per inosservanza delle norme anti covid. Si tratta del titolare del bar e di due clienti.

Per la terza volta, il barista in questione, è stato sanzionato, sempre per inosservanza delle regole anti covid. Infatti i gestori dei locali che non controllano il possesso del green pass rischiano la multa da 400 a 1.000 euro: adesso sarà la Prefettura a quantificare la sanzione.

Il bar-tabaccheria era stato chiuso a fine ottobre per inosservanza delle norme anti covid, ma i titolari, recidivi, dopo poche settimane, avevano permesso di nuovo a quattro clienti, di consumare un aperitivo, all’interno del locale, oltre l’orario consentito di apertura. E i carabinieri ancora una volta li avevano pizzicati e di nuovo era scattata la chiusura del bar per cinque giorni , con la multa di quattrocento euro per il titolare. Adesso altra multa per il titolare, ma anche per due clienti, che nella tarda serata, si trovavano all’ interno del bar: uno senza green pass e l’altro senza mascherina. Ma oltre all’inosservanza delle norme in vigore anti covid, i due clienti, uno straniero e l’altro italiano, avevano alzato troppo il bicchiere ed erano anche piuttosto scontrosi. Per tutti e tre, barista e clienti, è scattata una sanzione. Ma per il quarantenne straniero, il conto è stato molto più salato: infatti quando, alticcio, è uscito dal locale e si è messo alla guida della sua auto, arrivato all’altezza della vicina rotatoria, i carabinieri lo hanno fermato: sottoposto ad etilotest, presentava valori piuttosto elevati di alcol. Patente sospesa, auto sequestrata e denuncia per ubriachezza molesta. Infatti ha continuato anche nella caserma di via Trento a gridare e a disturbare per il resto della notte. Adesso rischia anche di pagare una multa di seimila euro.

r.c.