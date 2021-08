Escono di strada a Coduro e vanno al bar: alla guida un 40enne ubriaco e senza patente

In macchina, in quatto, tutti alticci, dopo essere usciti di strada, hanno abbandonato la vettura sulla rotatoria di Coduro. E chi era alla guida non aveva mai conseguito la patente: ancora una volta la località di Coduro, nell’immediata periferia cittadina, è protagonista della cronaca di Fidenza. Doppia denuncia e sequestro della macchina, per il conducente, quarant’anni, origine nordafricana, residente in città.

In quattro dopo essere usciti di strada, sono scesi dalla macchina e l’hanno abbandonata. I carabinieri, nel cuore della notte, mentre transitavano nella zona, hanno notato l’auto abbandonata e si sono avvicinati per accertarsi che nessuno fosse rimasto ferito, all’interno. Ma dentro non c’era nessuno. Così i militari sono entrati nel bar del complesso commerciale di via Ferraris, notando i quattro, che avevano alzato un bicchiere di troppo. I militari, che nel frattempo avevano già effettuato controlli sulla targa della vettura, hanno chiesto ai quattro uomini se la macchina abbandonata poco distante fosse loro. I quattro hanno con fermato Quindi i carabinieri sono risaliti al proprietario. Sottoposto al test dell’etilometro, l’uomo, un quarantenne, origine nordafricana, residente in città, presentava un valore di 1,90 di alcol. Per lui è scattata dunque una doppia denuncia: guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Il quarantenne è stato anche sanzionato e l’auto è stata posta sotto sequestro. I carabinieri hanno anche segnalato al Comune i danni arrecati dalla macchina che ha abbattuto alcuni cartelli della segnaletica stradale. Durante i controlli effettuati sugli altri tre, è emerso che su uno di loro, pendeva un decreto di espulsione.