Bombola di gpl in fiamme e a rischio di esplosione: abitazione "salvata" dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri è arrivata sul 112 una chiamata di emergenza da parte di un cinquantenne che, in preda al panico, ha detto che sul balcone di casa sua, in via Cairoli, nel centro di Fidenza,, una bombola di gas aveva preso fuoco.

Le fiamme avevano reso il dispositivo incandescente e lui, non riuscendo a interrompere la fuoriuscita di gpl, non aveva potuto fare altro che abbandonare la casa mettendo al sicuro la famiglia, in strada.

Una pattuglia del Radiomobile si è immediatamente portata sul posto. I militari, notando le fiamme zampillare dalla strada, come prima cosa hanno allontanato i curiosi e messo in sicurezza l’intera area. Accertato, tramite centrale, che i vigili del fuoco erano impegnati in altri due intervenii, hanno deciso di passare all’azione: imminente pericolo di esplosione della bombola, a causa del “ritorno di fiamma” che può causare una deflagrazione nel momento in cui il liquido infiammabile sta per finire. Imbracciato l’estintore in dotazione della gazzella, entrambi i Carabinieri hanno raggiunto il balcone dell’appartamento e provveduto a domare le fiamme, in pochi minuti.

Quando sono arrivati i pompieri è stato velocemente ricostruito che cosa era accaduto. I proprietari di casa, che vivendo in altra provincia la frequentano poco, nell’accendere un barbecue non hanno notato che il tubo in plastica collegato alla bombola era rovinato e perdeva. Il gas, fuoriuscendo da un taglio, ha preso fuoco a causa del calore delle fiamme della griglia incendiando velocemente la plastica stessa e parte dell’intero barbecue. Le fiamme, fortunatamente, non si sono estese all’immobile e, grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri, non hanno causato l’esplosione della bombola.