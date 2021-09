Bar frequentato da clienti con precedenti penali e spesso ubriachi e violenti: chiuso per 5 giorni

I carabinieri della Stazione di Fidenza ieri hanno chiuso un bar in via Malpeli il cui legale rappresentate è un 43enne di origine cinese residente in paese.

Il locale nel corso di questi mesi è stato oggetto di diversi interventi da parte delle pattuglie della Compagnia di Fidenza poiché, abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti, spesso in stato di alterazione fisica dovuto all’uso di bevande alcoliche che hanno originato diversi situazioni di tensione nonché forte disagio per i residenti nelle vicinanze a causa di schiamazzi e comportamenti non idonei per la quiete pubblica.

Inoltre i militari sono intervenuti a maggio perché all’interno si era svolta una violenta colluttazione tra due clienti. Nell’occasione un 54enne era stato aggredito e colpito al volto con una bottiglia di vetro che gli ha procurato una prognosi di 10 giorni per lesioni. Il 20 agosto è stata inviata alla Questura di Parma, una nota riepilogativa di tutti i controlli e gli episodi avvenuti all’interno dell’esercizio commerciale con cui si richiedeva di valutare l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione della somministrazione di alimenti e bevande. E ieri i carabinieri hanno notificato il provvedimento con cui viene disposta la chiusura del bar per la durata di 5 giorni.