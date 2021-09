Ospedale di Vaio, ecco la nuova centrale di sterilizzazione

Un nuova centrale di sterilizzazione dotata di tecnologia di ultima generazione, in grado soddisfare un fabbisogno di oltre 7.500 interventi chirurgici all’anno, che utilizza sistemi e apparecchiature a basso impatto ambientale e progettate per contenere i consumi energetici.

E’ questo il nuovo impianto inaugurato oggi all’Ospedale di Vaio, che è già in funzione dal 2 agosto scorso - data dell’installazione operativa – per fornire un servizio attivo sulle 24 ore e 7 giorni su 7, in modo da coprire le necessità dell’attività chirurgica nelle sale operatorie, oltre che di tutti i reparti, ambulatori e Servizi sia ospedalieri che del Distretto di Fidenza. La nuova centrale di sterilizzazione, servizio fondamentale nella gestione di un ospedale e punto cardine nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, è stata progettata e realizzata dalla ditta SoGeSi spa, che si è aggiudicata anche la fornitura del servizio di sterilizzazione per sette anni per un importo complessivo di 4,3 milioni di euro. La stessa ditta garantisce anche il noleggio e la manutenzione dello strumentario chirurgico e di altri dispositivi necessari all’attività ambulatoriale, e inoltre ha fornito gli arredi e le apparecchiature necessarie all’installazione e al funzionamento della centrale, che è stata realizzata in locali messi a disposizione dall’Azienda Usl.

La nuova centrale, grazie alla sua collocazione all'interno dell'Ospedale di Vaio offre indubbi vantaggi logistici, con notevoli risparmi di tempo e maggiore facilità nei percorsi interni rispetto ad una centrale esterna e dunque più lontana dai servizi ospedalieri. La centrale è dotata di avanzate tecnologie informatiche che consentono la tracciabilità di ogni strumento, in tutte le fasi del processo che portano all'utilizzo sicuro dei dispositivi medici risterilizzabili (Dmr).

Tutte le fasi della procedura sono meccanizzate in modo da rendere standardizzato e riproducibile il processo. Oltre alle sterilizzatrici a vapore è disponibile in centrale una sterilizzatrice a perossido di idrogeno per

trattamento degli strumenti delicati e termolabili non sterilizzabili con le elevate temperature delle autoclavi a vapore.

Il contratto la ditta esecutrice prevede che la fornitura possa venir estesa anche ad altri Servizi aziendali, come per esempio all’attività dell’Ospedale di Borgotaro e del Distretto valli Taro e Ceno.

LA STERILIZZAZIONE OSPEDALIERA

La sterilizzazione è l'insieme di procedure e metodologie standardizzate, ripetibili e documentabili che consentono di eliminare dai dispositivi medici e dagli strumenti chirurgici, qualsiasi microrganismo in grado di creare una condizione patologica a un paziente sottoposto a indagine diagnostica o procedura chirurgica.

Per questo è necessario sterilizzare ogni dispositivo medico risterilizzabile (Dmr), che dopo il suo utilizzo, nel rispetto della scheda tecnica fornita dal produttore, viene decontaminato, lavato, controllato, confezionato e sterilizzato attraverso procedure che hanno il compito di renderlo sterile, quindi sicuro per un nuovo utilizzo. Nel rispetto delle norme europee, la sterilità viene controllata e verificata non più solo tramite controlli chimici e biologici sul prodotto, bensì attraverso controlli di tutte le fasi del processo di sterilizzazione.