San Donnino, arriva Orietta Berti. La cantante si racconta in piazza Garibaldi

E’ entrata nel vivo, già ieri, la fiera di San Donnino. Piazze e strade della città si sono animate di stand, banchi, mostre, musica, cucina. Col sindaco Andrea Massari, sono intervenute in piazza tante autorità per tagliare il nastro e inaugurare ufficialmente BorgoFood 2021.

Sempre ieri pomeriggio, piazza Garibaldi, ha accolto un altro illustre ospite: Luca Mercalli, meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e accademico italiano, che ha tenuto una question time con gli studenti del Paciolo-D’Annunzio.

E continua anche la grande kermesse patronale che vivrà oggi il suo clou, con la ricorrenza dedicata al patrono San Donnino. In cattedrale, questa mattina, alle 10.30, sarà celebrato il solenne pontificale, presieduto da monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro. Mentre, alle 18, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo di Fidenza Ovidio Vezzoli.

E sarà anche il giorno della mitica Orietta Berti, che oggi pomeriggio alle 18 salirà sul palco in piazza Garibaldi.

C’è grande attesa anche per l’inaugurazione, questa mattina, alle 9.30, nel quartiere artigianale La Bionda, della grande esposizione «A riva la machina», dedicata in questa edizione, all’agricoltura e alle quattro stagioni.

Oggi e domani, cento bancarelle si snoderanno lungo via Gramsci e via Emanuelli. Sarà un lungo e colorato serpentone, con tanti banchi, di vari generi. Il grande mercato partirà da via Gramsci per arrivare sino alla zona del luna park. Oggi si svolgerà regolarmente anche il solito mercato tradizionale.

Anche il luna park, con tante giostre nuove, in via Emanuelli e nelle zone limitrofe, oggi e domani sarà funzionerà no stop.

Sta riscuotendo successo anche l’allestimento del bosco urbano, in piazza Garibaldi, nell’ambito del tema dell’edizione 2021: «Camminare la terra».

Nell’anfiteatro verde di piazza Svelata, incastonato tra l’edificio degli ex licei e il teatro Magnani, oggi e domani, vanno in scena i talk e gli eventi dedicati allo sviluppo che rispetta il Pianeta. Ma sono tanti altri gli eventi in programma oggi e domani e per scoprirli, uno ad uno, basterà fare una lunga passeggiata, in una città vestita a festa. s.l.