Incidente intorno all 9.15 in via XXIV Maggio a Fidenza. A scontrarsi, un'auto e una bicicletta. Il ciclista è stato sbalzato violentemente sull'asfalto e si è procurato seri traumi.

Subito soccorso, è stato trasportato nell'area Codici rossi del Pronto soccorso del Maggiore, in gravi condizioni. Alla polizia locale il compito di accertare la dinamica dello schianto.