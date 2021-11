Auto in fiamme dopo essere stata tamponata: 30enne estratta dai carabinieri prima dell'esplosione. E' gravissima

A salvarla sono stati i carabinieri del Radiomobile di Fidenza: l'hanno estratta dalle lamiere dell'auto in fiamme poco prima che la vettura - a gpl - fosse distrutta da due esplosioni. Ma era già incosciente e con gravi traumi e ora la ragazza, una trentenne di Fidenza che stava rientrando a casa dopo il lavoro, lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione del Maggiore.

Il drammatico incidente è accaduto all'1.30 a Rimale di Fidenza. Un'Audi che stava percorrendo la statale in direzione di Piacenza ha tamponato violentemente la vettura su cui viaggiava la ragazza. Un poco davvero violentissimo, che ha fatto sì che l'auto si rigirasse due volte su se stessa e poi finisse a sbattere contro una colonnina di carburante del distributore dall'altra parte della strada.

L'auto si è incendiata, ma grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni passanti, il tempestivo intervento dei carabinieri ha fatto sì che la30enne venisse estratta dalle lamiere prima dell'esplosione doppia. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco di Fidenza. Distrutta anche l'Audi: illeso il conducente, leggermente contusi i passeggeri che erano a bordo.