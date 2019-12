Un'auto in fiamme anche a Fontanellato

Attorno alle 16,30 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche aFontanellato e, come a Pontetaro, si trattava di un'auto che improvvisamente aveva preso fuoco. Fortunatamente il conducente si è accorto subito che qualcosa non andava ed è immediatamente sceso dal mezzo. L'incendio, scoppiato nel vano motore, è stato domato nel giro di pochi minuti con gli estintori in dotazione alla polizia locale magli uomini del 115 hanno comunque dovuto lavorare per circa mezz'ora permettere in sicurezza il veicolo.