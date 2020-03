Addio a Marco Scaffardi, 23 anni: tutta la sua energia a servizio della Croce Rossa

Il sorriso immancabile che restituiscono le fotografie riesce ancora a far sorridere e a unire, nonostante un dolore profondissimo e lacerante. Fontanellato e la Croce Rossa tutta piangono Marco Scaffardi, 23 anni, volontario instancabile e stimatissimo, un vulcano di idee e progetti anche come Rappresentante dei Giovani CRI.

Per tre anni ha affrontato in silenzio e con tenacia la malattia ma non aveva mai perso speranza e volontà di vivere in pienezza, tanto da chiedere un permesso ai medici per partecipare all'Assemblea Nazionale dei Giovani a Taranto o dal voler continuare a conoscere gli ultimi aggiornamenti CRI durante le visite in ospedale. Lascia una eredità di amore, di generosità, di dedizione, di tenacia e di progetti che gli amici hanno promesso di portare avanti in suo nome.