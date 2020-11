Positivo al Covid, è stato fermato in strada con la droga: doppia denuncia per un 29enne

Lo hanno controllato e trovato in possesso di 15 grammi di marijuana. E quando sono stati in caserma per la formalizzazione degli atti, i Carabinieri di Fontanellato hanno scoperto che il giovane, un 29enne del paese, si trovava già da diversi giorni in isolamento domiciliare perchè risultato positivo al tampone.

E' stato lui stesso a dirlo, e così la denuncia è diventata doppia: per detenzione di sostanza stupefacente e per inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva,

I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Parma hanno inoltre sanzionato 3 cittadini indiani per il mancato rispetto di quanto previsto per contenere la diffusione del contagio del virus Covid-19. Fermati nel cuore della notte al casello autostradale, non avevano validi motivi per circolare e oltretutto erano provenienti da una “zona rossa”: sono stati sanzionati con 400 euro a testa e gli è stato intimato di rientrare immediatamente a Milano.