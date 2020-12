“Fallen System EP” il nuovo disco del parmense Dj Hawk

Si chiama “Fallen System EP” ed è il nuovo disco di musica elettronica del DJ e Producer “Dj Hawk”, ovvero il parmense Alessio De Falco. Prodotto e distribuito dall’etichetta discografica “Baxtown Records” sullle piattaformi digitali Beatport e Traxsource, mentre il cd fisico è disponibile in esclusiva sul sito Amazon.com La produzione "Fallen System EP" mostra un mondo collassato a causa dell'egoismo umano e dell'avidità, nel momento in cui alcuni sopravvissuti hanno trovato un modo per unire la popolazione rimanente in un esercito mondiale che esegue la propria rivoluzione per purificare (Puri-Fire) l'ordine del vecchio mondo e creare un nuovo sistema basato sull'amore e sul vero rispetto per il nostro pianeta. Ad oggi, tuttavia, la società non è ancora crollata, anche se è sul punto di farlo. Siamo ancora in tempo per salvare il nostro pianeta dal disastroso caos che noi umani abbiamo creato. Possiamo essere quell'esercito rivoluzionario di cui il nostro mondo ha così disperatamente bisogno ...

“ma dobbiamo farlo ora”.

Dj Hawk, all’anagrafe Alessio De Falco, è un produttore musicale italiano che si occupa principalmente di Bigroom House e Hardstyle, sottogeneri “da festival” della musica EDM. Fortemente ispirato da grandi artisti come Avicii, David Guetta, Martin Garrix, Alan Walker, K-391, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, TNT, HeadHunterz, Da Tweekaz, Sound Ruch e molti altri. Ha iniziato a dedicarsi alla musica fin dai primi anni della sua adolescenza. Produce musica da oltre 6 anni e nel tempo ha imparato a produrre circa 15/20 sottogeneri EDM. Il cuore di tutte le sue produzioni è il messaggio che ogni traccia vuole lasciare negli ascoltatori, Dj Hawk infatti vede la musica più come uno strumento di comunicazione che come uno svago. Fermamente convinto che la musica possa arrivare dove le parole non arriveranno mai, Dj Hawk si dedica costantemente a nuove produzioni sperando che un giorno queste possano raggiungere migliaia di ascoltatori.



