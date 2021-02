Tragedia a Parola di Fontanellato, anziana muore nell'incendio della sua abitazione

Tragedia nella notte a Parola di Fontanellato. Un'anziana è morta - probabilmente per intossicazione da fumo - nell'incendio della sua abitazione. L'allarme è arrivato intorno alle 2.30 alla centrale dei vigili del fuoco, che sono accorsi sul posto con due squadre.

La donna, di circa 90 anni, era impossibilitata a muoversi dal letto senza aiuto, viveva con la badante. Dalle prime informazioni pare che l'incendio si sia sviluppato in una stanza attigua e per l'anziana si sia trasformato in una trappola.

Ora sull'accaduto è stata aperta una indagine da parte della Procura.