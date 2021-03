Una coltellata al fianco per una lite stradale a Fontanellato: denunciato un 30enne, 21 giorni per un 50enne

Una coltellata al fianco per un diverbio stradale. E’ quanto subito da un cinquantenne di Fontanellato, paese della Bassa parmense. L’uomo lo scorso 3 marzo stava viaggiando in auto nel paese quando si è trovato la carreggiata ostruita da due vetture con gli automobilisti intenti a discutere fra loro.

Una volta passato, uno dei due fermi in strada, un uomo di trent'anni, ha iniziato a insultarlo con violenza. Il cinquantenne a quel punto si è fermato, è sceso dall’auto e ha affrontato il trentenne pretendendo le scuse. Il giovane però ha reagito: ha estratto un coltello dalla tasca e ha accoltellato il cinquantenne al fianco sinistro dandosi alla fuga.

Ai carabinieri intervenuti il ferito ha descritto auto e aggressore. Così i militari sono risaliti al trentenne che alla fine ha confessato tutto. Ora è stato denunciato per lesioni aggravate. Per il 50enne invece, trasportato in ospedale, prognosi di 21 giorni.