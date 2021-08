Nuovo incidente nel Parmense. Questa volta è successo a Fontanellato e ha visto coinvolti un 37enne e una 30enne sansecondini, sbalzati dalla moto su cui viaggiavano a seguito dello scontro con una Tipo guidata da una 48enne di Soragna. A causa dell’impatto, i due sono rovinati violentemente a terra facendo temere il peggio, ma per fortuna i due non sono in pericolo di vita. Illesa, ma sotto choc, l’autista dell’utilitaria.

Incidente