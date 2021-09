Elezioni: candidati a confronto

Ubaldo Arduini Cittadini in Comune

«Tenere curato il centro storico e nuovi pacchetti turistici»

1. Il nostro Centro storico è meraviglioso: uno scrigno di storia e cultura che fa innamorare i moltissimi turisti che si recano nella nostra cittadina. Riteniamo quindi debba essere sempre costantemente curato, pulito e accogliente. Dovremo essere bravi a raccontare Fontanellato utilizzando tutti i mezzi possibili, oltre ai già attivi canali comunicativi come il Labirinto della Masone e le Fiere di Parma. In collaborazione e con la partecipazione attiva dei commercianti e delle associazioni, vogliamo ristrutturare le attuali proposte e creare sempre nuovi e accattivanti motivi per sceglierci come meta.

2. Le strade comunali saranno oggetto di manutenzione programmata annuale, individuando quelle maggiormente degradate a causa della scarsa manutenzione. Particolare attenzione andrà alle rotonde e alle strade delle frazioni che necessitano di essere messe in sicurezza. Sarà avviato uno studio di fattibilità e presi contatti con Regione e Anas per realizzare una rotonda sulla via Emilia a Parola.

3. Crediamo sia indispensabile la creazione di una pagina facebook attraverso la quale comunicare più velocemente avvisi e indicazioni anche circa l’attuale situazione pandemica. C’è attualmente una pagina ma è ferma al 2013.

4. Indispensabile sarà aprirsi al dialogo e alla collaborazione con le amministrazioni dei comuni limitrofi al fine di proporre pacchetti turistici rivolti a camperisti, pellegrini, e cicloturisti. In quest’ottica, va inserita l’ultimazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili e l’inserimento nel percorso food valley bike e prolungare così la permanenza dei turisti sul nostro territorio con beneficio per le attività ricettive e i commercianti.

5. Per le attività commerciali, artigianali e industriali, come stimolo alla crescita abbiamo previsto la riduzione delle tasse comunali, oggi ai massimi livelli. Verranno individuale a bilancio risorse da destinare tramite bandi. Monitoreremo bandi regionali, nazionali ed internazionali per informare e supportare nella partecipazione a queste forme di sostegno.



Luigi Spinazzi Fontanellato Progresso

«Una nuova rotonda a Parola e azioni a sostegno del rilancio»

1. Il nostro programma prevede un’azione decisa già dai primi mesi: si partirà dal centro storico per sviluppare migliorie a tutte le aree del paese. In piazza manterremo sicuramente i servizi comunali, ma vogliamo anche renderla più accessibile e attrattiva con iniziative culturali e turistiche, diurne e serali. Faremo partire entro quest’anno i lavori nell’area retrostante il Listone e avvieremo lo studio per l’adeguamento di Via Costa.

2. Voglio una rotonda per facilitare entrata ed uscita dall’abitato di Parola e farò di tutto per ottenerla, partendo dall’attivazione di un tavolo operativo con Fidenza, Noceto e Anas. Proporremo un sistema di mobilità leggera con una rete di ciclabili e un percorso dall’area di sosta dell’A1 che consenta di raggiungere il paese in bici.

3. La comunicazione non è un accessorio di ornamento per pubblicizzarsi: fa parte integrante del processo amministrativo. Comunicare non significa parlare a senso unico: significa dare una puntuale e trasparente informazione a tutti coloro che sono coinvolti dall’azione dell’amministrazione. Penso ad una comunicazione che coinvolga la cittadinanza e che preveda occasioni periodiche di confronto per prendere spunti, suggerimenti, consigli.

4. Oggi, chiunque guardi solo il proprio passo non fa un metro in avanti. Le relazioni esterne - non solo con le amministrazioni vicine ma anche con associazioni, partners privati e città gemellate - diventeranno imprescindibili. Dovremo avere la capacità di intercettare manifestazioni ed eventi di qualità, ed entrare con i nostri valori nei circuiti di promozione turistica.

5. Quando si riparte da qualcosa, in questo caso da una pandemia, è fondamentale non lasciare indietro nessuno. Le azioni a sostegno del rilancio saranno molteplici a partire dai servizi sanitari estesi ad ulteriori prestazioni ambulatoriali in accordo con la Casa della Salute, ma di certo non dimenticheremo il commercio. I negozi e i servizi al dettaglio sono una ricchezza e l’obiettivo è di studiare insieme un percorso comune di iniziative più efficaci.