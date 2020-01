Frontale a Fontevivo: coinvolti due adulti e due bambini

E' stata con tutta probabilità la scarsa visibilità causata dalla nebbia a far scontrare frontalmente due auto, oggi pomeriggio attorno alle 16,30, allo svincolo di uscita di via Stati Uniti d'America – il prolungamento della tangenziale Nord verso Fidenza – su strada Farnese, la via che conduce all'Interporto: un punto che spesso, in condizioni di scarsa visibilità, diventa teatro di incidenti anche gravi. Sul posto sono arrivate immediatamente le ambulanze della Croce Rossa di Pontetaro e l'automedica del 118 che hanno trasportato i feriti, due adulti e due bambini, al pronto soccorso dell'ospedale di Parma per gli accertamenti del caso, mentre la Polizia Stradale si è occupata dei rilievi che porteranno a definire le responsabilità dei guidatori e la Polizia Locale di Fontevivo si è occupata di gestire la viabilità durante il recupero dei mezzi.

