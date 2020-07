Incidente poco prima della mezzanotte a Ponte Recchio, nel comune di Fontevivo. Un'auto è uscita di strada ed è finita nel fossato sulla provinciale per Busseto. Dalle prime testimonianze pare non ci siano altri veicoli coinvolti. I due occupanti della vettura sono stati trasportati in ambulanza al Maggiore, uno con lievi traumi e l'altro con ferite di media gravità.

