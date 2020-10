Disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi in tangenziale, all'altezza del Cepim. Per cause da accertare, un tir è finito di traverso sulla carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e per la successiva rimozione. Non ci sono feriti.

