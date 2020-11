Incidente poco prima delle 10 a Pontetaro, all'altezza dell'uscita 4 della tangenziale per l'Interporto. A scontrarsi - per cause in via d'accertamento - sono stati due mezzi pesanti.

Uno dei due conducenti sarebbe rimasto ferito.

Sul posto, le ambulanze della Croce Rossa di Pontetaro e della Croce Verde di Noceto e i vigili del fuoco di Parma.