Versa dell'antigelo nella ciotola del cane del vicino e lo avvelena: 44enne incastrato dalla videosorveglianza

I Carabinieri della Stazione di Fontanellato , al termine di una attività investigativa avviata in seguito alla denuncia di un 41enne residente a Fontevivo, hanno denunciato il vicino, un 44enne, per maltrattamento di animale.

Il 41enne ha riferito ai militari che il suo cane, dopo diversi giorni di evidenti segni di malessere, era stato portato in una clinica veterinaria dove era stato diagnosticato un probabile avvelenamento. Rientrato a casa, ha ispezionato il cortile in cui vive l’animale, rivenendo in prossimità della ciotola dell’acqua, all’interno di un sottovaso, del liquido verde. Fatto analizzare, è emerso che si trattava di liquido antigelo, compatibile come causa dell’avvelenamento.

Sporgendo denuncia l’uomo ha consegnato anche due video, di una telecamera di sorveglianza che riprendono il 44enne versare qualcosa, nel cuore della notte, in corrispondenza del sottovaso e allontanarsi successivamente a bordo dell’auto di sua proprietà.