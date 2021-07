Rifiuti speciali pericolosi e lavoro nero: denuncia e multa da 10mila euro a un 42enne ivoriano residente a Fontevivo

Nel corso di un servizio del controllo del territorio mirato a prevenire e reprimere i reati ambientali e far emergere il lavoro in nero, i carabinieri della Compagnia di Fidenza, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e personale dell’ARPAE di Fidenza hanno effettuato un’attività ispettiva presso un’azienda commerciale di import/export il cui legale rappresentate è stato identificato in un 42enne della Costa d’Avorio residente a Fontevivo.

Nel corso dell’attività effettuata, nell’area interna ed esterna dell’azienda, è stata accertata la gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non. In particolare, è stata individuata la presenza di numerosi e diversificati rifiuti di natura speciale pericolosa, disordinatamente accumulati, sia all’interno che all’esterno dei locali, in parte su pavimentazione non impermeabilizzata e senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici. Analoga tipologia è stata rinvenuta all’interno di un cassone di un camion parcheggiato nell’area esterna di pertinenza. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti nei confronti del 42enne si è proceduto: alla denuncia per le violazioni in materia ambientale; alla sanzione di euro 10 mila in quanto impiegava persone che lavoravano in “nero” ed alla sospensione dell’attività per violazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro; al sequestro preventivo di tutta l’area interessata con i relativi rifiuti. La quantità di materiale rinvenuto è stimabile in diverse centinaia di metri cubi.