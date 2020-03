E 'stata temporaneamente chiusa per un caso positivo al coronavirus la stazione dei carabinieri di Fornovo Taro. Uno dei militari in servizio è rimasto contagiato e per questo motivo si è provveduto a fermare il controllo con la procedura di sanificazione della struttura. Sono in corso accertamenti sugli altri servizi della struttura e sui contatti avuti nei giorni scorsi dal carabiniere risultato positivo al covid-19.

