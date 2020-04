Addio a Campanini, inventore di uno dei primi distributori di gas metano

Grande commozione a Fornovo e a Collecchio per la scomparsa, all’età di 85 anni, di Ernesto Campanini, stimato imprenditore e figura molto conosciuta a Fornovo, dove aveva vissuto per tanti anni. Campanini, a Collecchio da diversi anni risiedeva ed era il detentore del primo brevetto riguardante i sistemi di rifornimento del gas naturale compresso. Inizialmente, il sistema si basava sulla dichiarazione dei litri e del residuo in bombola che veniva effettuato nella stazione di rifornimento. Negli anni ‘90, grazie al suo brevetto, venne introdotto il criterio attuale di vendita con la misurazione del peso di carburante. In collaborazione col CNR ed il CEI di Milano aveva contribuito a redigere le normative che ancora oggi vincolano tutti i costruttori delle stazioni di rifornimento del gas.

Nato a Collecchio si era trasferito a Fornovo nell’immediato dopoguerra dove aveva lavorato per anni nell’azienda petrolifera SPI come elettricista. Negli anni ‘70, la sua passione per l’automazione elettrica e la profonda competenza nella gestione degli impianti per la lavorazione del petrolio gli aveva permesso di ideare l’automatizzazione delle stazioni di rifornimento del gas metano. Una vera innovazione per il tempo: invece di muovere manualmente ed in sequenza delle leve, ora era possibile, con la semplice pressione di un tasto, svolgere l’operazione di rifornimento in tutta sicurezza. Ernesto Campanini aveva così creato a Fornovo i primi distributori di gas metano automatizzati, e tra le sue invenzioni è incluso il flussimetro per gas compressi. Negli anni ‘80, con l’avvento dell’elettronica, aveva migliorato il suo sistema ideando, primo al mondo, un distributore automatico per il gas naturale. A Fornovo nacque così l’azienda Elettrogas nella quale oggi lavorano 6 dipendenti. Elettrogas ha costruito impianti per la distribuzione del gas in Italia per Snam Agip ma ha anche operato in tantissime istallazioni in Brasile, Argentina ed altri paesi del sud America e dell’est Europa. I dipendenti e le aziende collegate a Elettrogas piangono per la perdita di Ernesto, ma le conoscenze trasmesse e l’organizzazione da lui realizzata permettono ora di proseguire l’attività con lo spirito innovativo e di ricerca introdotto dal fondatore. nini