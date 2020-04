Pauroso schianto questa mattina intorno alle 10.30 a Fornovo. In via Solferino un'auto - forse a causa di un malore della conducente - è finita contro il muro di cinta di un'abitazione. La donna è in condizioni gravissime, mentre la persona seduta al suo fianco avrebbe riportato ferite lievi.

Sul posto le ambulanze della Croce Verde Fornovese, i vigili del fuoco arrivati da Parma e la Polizia stradale.