"Vieni a trovarti": rassegna tra svago e relax a Monte delle Vigne

Si svolgerà nella location di Monte delle Vigne la rassegna “Vieni a trovarti”, un ricco calendario di appuntamenti che avranno luogo negli spazi all’aperto della splendida location della cantina di Ozzano Taro - PR,

Le serate si svolgeranno dal 6 luglio al 23 settembre 2020, tutti i lunedì, martedì e mercoledì.

Yoga e meditazione, foto con il cellulare e improvvisazione teatrale i temi che animeranno le serate. Un esperto condurrà per mano l’ospite per fornirgli le tecniche di base in modo divertente e coinvolgente. Il lunedì sarà dedicato allo yoga, avvicinandosi in un contesto suggestivo e concludendo con l’apericena bioenergetico a cura di un'esperta in cucina naturale. Il martedì sarà all'insegna della fotografia: con l’aiuto di un fotografo professionista, si potranno imparare le regole base e sfruttare al meglio le potenzialità dello smartphonel, concludendo con l'apericena al tramonto.

Al mercoledì improvvisazione teatrale: guidati da un coach si potrà allenare la propria creatività improvvisando in mezzo ai vigneti, recitando senza copione, costumi o scenografia.Sempre con apericena finale.

L'iniziativa è organizzata da Maestro Travel Experience e Monte delle Vigne.

I partecipanti inizieranno alle 19.30 le lezioni, alle quali seguirà un’apericena accompagnato da un buon calice di vino. Le serate si concluderanno verso le ore 22.00.

Il numero massimo di 25 persone per gruppo, gli spazi ampissimi della location e le protezioni individuali garantiranno lo svolgimento delle serate in totale sicurezza.

Con questo progetto si vuole anche premiare il personale sanitario, medici, infermieri e volontari, che ha lavorato e lavora tuttora duramente in questo periodo di emergenza a Parma. Ogni serata verranno messi a disposizione 2 biglietti gratuiti per partecipare agli eventi in programma. Per la prenotazione basterà contattare l’organizzazione.

Per info e prenotazioni:

tel: 0521229785 -

cell: +39 3391230633

mail: vieniatrovarti@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/vieniatrovarti

instagram: @vieniatrovarti