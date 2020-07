Paolo Valenti lascia il consiglio: entra Daniele Valentini

Surroga in consiglio. Paolo Valenti, per due mandati vicesindaco con delega al bilancio e candidato sindaco nell’ultima tornata elettorale nella lista Fornovo città Futura, si è dimesso in questi giorni dal consiglio comunale.

La decisione, convalidata nei giorni scorsi dal consiglio stesso, è stata accompagnata da una comunicazione scritta nella quale sono spiegate le motivazioni della scelta, ribadendo l’impegno e il lavoro svolto degli anni scorsi. «È una decisione coerente con il mio pensiero di sempre - afferma Valenti -. L’impegno pubblico deve essere a tempo, non deve necessariamente diventare una funzione da svolgere tutta la vita. Ritengo quindi che sia venuto il tempo di passare ad altri il testimone, affinché possano fare esperienza in vista della prossima tornata elettorale. Lascio quindi l’onere di rappresentare i cittadini e coloro che porteranno avanti attivamente il gruppo negli anni a venire. Vorrei comunque ribadire che in caso di elezione a sindaco avrei servito con il massimo impegno il paese per altri 5 anni».

Valenti rivolge anche un ringraziamento particolare all’ex sindaco Emanuela Grenti e a tutto il gruppo. «Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto per migliorare il paese e dei risultati che abbiamo ottenuto cambiando radicalmente il modo di amministrare; in questi anni ho lavorato a stretto contatto con i dipendenti comunali con i quali abbiamo superato mille difficoltà in periodi di ristrettezze. Anche a loro va il mio ringraziamento per l’aiuto che mi hanno dato. Voglio augurare al mio gruppo - conclude Paolo Valenti - un proficuo lavoro in Consiglio comunale negli anni a venire. Io rimarrò comunque parte della squadra per mettere a disposizione quello che ho appreso al fine di aiutare gli amministratori di domani. In conclusione, un augurio di buon lavoro anche al sindaco e al gruppo di maggioranza».

Al posto di Valenti entrerà dal prossimo consiglio il primo dei non eletti, Daniele Valentini, già capogruppo di maggioranza nella passata legislatura. Do.C.

Da sinistra Paolo Valenti e Daniele Valentini