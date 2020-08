Scontro a Fornovo: ferito un motociclista. Tre feriti in A1 a Fontanellato: due sono bambini. Coda di 7 km

Incidente poco dopo le 13.30 a Fornovo, in strada nazionale della Cisa all'altezza del civico 109. A scontrarsi, un'auto e una moto, col motociclista sbalzato a terra. Nell'impatto ha riportato traumi di media gravità.

Intormno alle 14 un incidente in A1 all'altezza di Fontanellato - in direzione Milano - ha provocato tre feriti, uno lieve e due - due bambini - con traumi di media gravità. Subito attivati i soccorsi, per permettere i quali si sono formati circa 7 km di coda.