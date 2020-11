Fornovo, 80enne cede uno dei fucili da caccia a un 75enne senza la giusta licenza: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Fornovo, durante i controlli periodicamente effettuati sul territorio per verificare la regolare detenzione delle armi da sparo, hanno denunciato un 80enne e un 76 enne del paese.

Gli accertamenti hanno riguardato la cessione di un fucile da parte di uno dei due indagati, avvenuto come pagamento di un debito. L’ottantenne per onorare il debito ha pensato di cedere uno dei fucili da caccia al 75enne che però non avendo la licenza di porto d’armi in regola, non poteva ritirare l’arma..

Il più anziano dei due è stato denunciato in quanto non ha controllato la validità della licenza dell’amico. La superficialità nella transazione, in una materia delicata come quella delle armi, è costata una denuncia a piede libero ai due. A titolo cautelativo, inoltre, i militari hanno proceduto al ritiro delle ulteriori armi, circa 17 tra fucili e pistole, detenute dal 75enne.