Fornovo, 19enne in auto con droga e bilancino di precisione: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Fornovo nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Parma, hanno denunciato un 19enne per detenzione di droga ai fini di spaccio .

Il giovane, insieme a due coetanei, è stato controllato a bordo di un’auto. I tre, residenti in un altro comune, alla richiesta del motivo della presenza in paese si sono mostrati nervosi ed il loro atteggiamento ha insospettito la pattuglia, che ha così deciso di perquisirli. All’interno del mezzo, in uso al giovane, sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana, 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 170 euro.

Uno degli amici è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore: è stato trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana.