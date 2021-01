Discussione sul lavoro: e il giorno dopo "vendica" il padre accoltellando il collega 30enne

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri a Fornovo Taro: un 30enne del luogo, al termine di una lite, è stato colpito alla schiena da una coltellata sferrata da un suo conoscente di 26 anni.

L’aggressore, figlio di un collega di lavoro della vittima, si sarebbe scagliato contro il giovane per “vendicare” proprio il padre, che nella mattinata precedente, aveva avuto una discussione sul posto di lavoro con il ferito.

Durante la lite il 30enne è stato raggiunto da una coltellata alla schiena: il colpo inferto è stato netto e deciso e la lama ha perforato la pelle solo per pochi centimetri solo grazie alla reazione rdel giovane, che si è buttato a terra nel tentativo di ripararsi ed evitando così conseguenze più gravi.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e condotto presso l’Ospedale Maggiore di Parma

I Carabinieri della Stazione di Fornovo, allertati, hanno rintracciato il 26enne a casa. La perquisizione domiciliare ha permetto di rinvenire l’arma utilizzata e gli indumenti indossati durante l’aggressione, già messi a lavare nel tentativo di cancellare eventuali tracce.

Il fermato, già gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e condotto nel carcere di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Il 30enne è stato dimesso in serata con un prognosi di 12 giorni per ferite da arma da taglio.