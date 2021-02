In casa tre etti di hashish, i "ferri del mestiere", armi e 14mila euro: arrestato 27enne di Fornovo

Nella serata di ieri i Carabinieri di Fornovo hanno arrestato un 27enne del paese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari avevano il fondato motivo di ritenere che il giovane detenesse armi in casa e hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Appena entrati, l’uomo ha tentato di disfarsi tre panetti di droga lanciandola dal balcone. Sono stati immediatamente recuperati dai carabinieri rimasti a vigilare il perimetro dell’immobile.

Al termine delle operazioni sono stati sequestrati circa 300 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga con strumenti tecnici per lo spaccio: bilancino di precisione, una bilancia elettronica, un grinder, il bong per il consumo della sostanza, un rotolo di carta stagnola e un rotolo di cellophane, ma pure la somma di circa 14 mila euro derivanti dall’attività illecita, un tirapugni ed una pistola-balestra. L’uomo è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.