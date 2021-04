Intervento del 118 e dei vigili del fuoco intorno all'una di notte a Fornovo, in soccorso di madre e figlia intossicate dal monossido di carbonio. Le due - la figlia è minorenne - si trovavano nella loro abitazione di Fornovo, in via XX Settembre e sono riuscite ad allertare i soccorsi.

Sono state ricoverate in condizioni di media gravità all'ospedale di Vaio, nella camera iperbarica,