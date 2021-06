Fornovo, minorenne sfila il portafoglio ad un coetaneo all'uscita di scuola: individuato e denunciato

Ha rubato il portafoglio ad un coetaneo al termine della scuola, ma è stato rintracciato dalla Polizia locale. E’ accaduto nei giorni scorsi, all’uscita di scuola di Fornovo, e ha visto protagonista un minore. Il ragazzino derubato era in compagnia di un amico, quando è stato avvicinato da un ragazzo che, con fare gentile, gli ha chiesto di poter effettuare un cambio di moneta: un trucco per strappargli di mano il portafoglio mentre lo estraeva dallo zaino per poi darsela a. Il derubato si è subito al Comando della Polizia locale. Il giovane è stato presto rintracciato dagli agenti ed è stato denunciato.