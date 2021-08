Fornovo, abbandona i suoi cani in auto: denunciata una donna

Lascia i cani in macchina: denunciata una donna. E’ accaduto a Fornovo dove la donna, residente in provincia, aveva parcheggiato l’auto in una via del paese lasciando all’interno i suoi due cani. La vicenda si è risolta fortunatamente nel migliore dei modi. Infatti, sul posto è stato provvidenziale l’intervento degli agenti di polizia della Bassa Val Taro, i quali hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di abbandono di animali la donna. Per molto tempo i cani sono stati chiusi all’interno dell’abitacolo del veicolo; poco conta che i finestrini fossero aperti, seppur per pochi centimetri. Gli animali erano in sofferenza e qualche passante si è accorto dell’accaduto, chiamando la pattuglia della Polizia Locale Bassa Val Taro; la proprietaria del veicolo e detentrice dei cani, ha sostenuto che doveva risolvere delle faccende personali, per cui non poteva portarsi dietro gli animali.Giustificazioni che in ogni caso sono state ritenute per nulla convincenti da parte degli Agenti e così è scattata la denuncia.

