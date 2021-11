Garage nel mirino. Razzia anche a Riccò

Cercano biciclette, scooter, auto e tutto ciò che il garage di casa è in grado di custodire. Continua il tour della banda «dei garage» o del «buco alle porte dei garage»: il segno di riconoscimento, la firma degli autori di razzie notturne che prendono di mira questa parte delle abitazioni private.

Il loro passaggio è confermato da un foro a lato della serratura. Dopo diverse segnalazioni e denunce in altri paesi della provincia, la notte scorsa lo sgradito passaggio è toccato a una zona di Riccò, in particolare nei quartieri Filagni e La Magnana. I malviventi hanno violato numerosi garage, anche in sequenza, sulla stessa via: l’impressione è che i furti fossero mirati a determinati oggetti, che i ladri stessero cioè cercando qualcosa di particolare, forse biciclette, come già accaduto negli anni scorsi, in un altro quartiere della frazione, quando bici da corsa di valore e addirittura un’auto vennero sottratte ai proprietari, anche se custodite e sotto chiave.

In questa occasione i ladri sono entrati in azione nelle prime ore di ieri, attorno alle due del mattino: è infatti a quell’ora che una residente ha sentito i rumori sospetti e avvertito le forze dell’ordine, chiamando il 112. Sul posto è arrivata un pattuglia dei carabinieri di Collecchio ma dei ladri non c’era più traccia. Le vittime delle effrazioni stanno verificando la conta dei danni, di quale sia cioè l’ammontare del «bottino» messo insieme Riccò. Di certo le porte scassinate possono già essere messe in elenco alla voce «danni a causa dei ladri».

