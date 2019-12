Tragedia a Langhirano: muore travolta da un'auto mentre va a prendere la corriera

Tragedia in via Roma a Langhirano, dove questa mattina alle 6 una donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere piazzale Corridoni. L'impatto è stato talmente violento che la donna è morta sul colpo: inutile, purtroppo, l'intervento rapidissimo dei soccorritori della Croce Verde Langhiranese. La donna, di circa 50 anni, avrebbe dovuto salire sul bus in partenza alle 6.10. Il giovane automobilista è stato portato in ambulanza al Maggiore sotto choc. Sul posto anche i carabinieri di Langhirano, a cui spetterà ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

langhirano

incidenti