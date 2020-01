L'ordinanza anti-botti c'era. Il rispetto, invece, non c'è stato da parte di tutti.E a farne le spese è stato un giovane ferito alla testa per lo scoppio di un petardo. E' successo allo scoccare esatto della mezzanotte a Castrignano, nel Langhiranese. E il Veglione si è concluso all'ospedale, dove il ferito è stato trasportato dalla Croce Verde di Langhirano in condizioni di media gravità.

