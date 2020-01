Langhirano, scassinata la macchinetta per pagare i ticket

Un brutto risveglio, stamattina, per la Casa della Salute di Langhirano. All’apertura, i professionisti dell’Azienda Usl hanno trovato la macchina per la riscossione dei ticket scassinata e un buco nella parete dove questa è accostata.

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, uno o più persone si sono introdotte nel primo piano del corpo B della struttura sanitaria di via Roma, forzando la finestra dell’ambulatorio prelievi. Da lì, hanno raggiunto la stanza TAO (dove vengono fatti i prelievi alle persone in terapia anticoagulante orale) grazie ad una porta interna, e hanno fatto un buco nella parete dove nell’altro lato è accostata la macchina riscuotitrice.

I malintenzionati non sono riusciti a portare via l’incasso in denaro, ma hanno messo fuori servizio l’attrezzatura, unica macchina riscuotitrice disponibile nel Distretto Sud-Est.

In attesa della sostituzione della macchina riscuotitrice, sarà possibile come sempre pagare il ticket in banca tramite il MAV, per chi ha prenotato una visita o esame prima del 7 gennaio. Per chi ha prenotato dopo questa data, invece, è possibile effettuare il pagamento ticket con PagoPa, la nuova modalità che compare già nei fogli di prenotazioni e che consente di pagare anche in posta, nelle tabaccherie, nei supermercati abilitati oltre che on-line e in banca.